Крем для рук з маслом Аргана Др. Санте (Hand cream with argan oil. Sante)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,09
Економія при броні:
-2,42 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,07
Економія при броні:
-3,40 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,32
Економія при броні:
-2,65 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,92 грн
63,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
52,10
Економія при броні:
-2,90 грн
49,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,78
Економія при броні:
-4,11 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,95
Економія при броні:
-3,28 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,77
Економія при броні:
-4,10 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
46,96
Економія при броні:
-2,22 грн
44,74
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-4,40 грн
62,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,53
Економія при броні:
-2,86 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,16
Економія при броні:
-3,49 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,91
Економія при броні:
-3,24 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,65
Економія при броні:
-3,07 грн
64,58
грн
Забронювати
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
71,16
Економія при броні:
-4,49 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,90
Економія при броні:
-3,43 грн
57,47
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,90
Економія при броні:
-3,43 грн
57,47
грн
Забронювати
