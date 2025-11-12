Київ
Про товар
Ціни
Крем для рук з маслом Аргана Др. Санте (Hand cream with argan oil. Sante)
Крем для рук з маслом Аргана Др. Санте (Hand cream with argan oil. Sante)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 28 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,76
Економія при броні:
-3,09 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,60
Економія при броні:
-3,93 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
71,11
Економія при броні:
-4,44 грн
66,67
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
71,12
Економія при броні:
-4,45 грн
66,67
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
6.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
68,93
Економія при броні:
-4,35 грн
64,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
71,14
Економія при броні:
-4,47 грн
66,67
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
6.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,52
Економія при броні:
-3,85 грн
66,67
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
7.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Північна, 46
8.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47-А
8.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,05
Економія при броні:
-2,38 грн
66,67
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
9.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З ОЛІЄЮ АРГАНИ серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
66,85
Економія при броні:
-2,27 грн
64,58
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню