Київ
Про товар
Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Дихай (Breath)
2 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ
50 мл №1
Ключі Здоров'я
від
74,00
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ
50 мл + фурацилін №1
Ключі Здоров'я
від
82,04
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
74,00
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстрація
602-123-20-1/22195 від 12.07.2017
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню