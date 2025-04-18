Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
103,30
Економія при броні: -26,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
101,20
Економія при броні: -24,63 грн
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
110,70
Економія при броні: -28,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
104,70
Економія при броні: -27,04 грн
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
112,80
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
6.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
6.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
6.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
7.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
112,60
Економія при броні: -29,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
103,30
Економія при броні: -26,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
9.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
111,20
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
14.5 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
108,70
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
15.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
19.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87
31.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я