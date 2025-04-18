Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
7.1 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
7.7 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
104,90
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Решетилівка, вул. Старокиївська, 8
162.7 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
83,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
196.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
197.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
202.5 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
104,30
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
203.0 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
203.5 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
203.6 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
204.3 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
204.4 км
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ "ДИХАЙ" З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
78,00
Економія при броні: -4,00 грн