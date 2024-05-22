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Декрістол D3 (Dekristol D3) (330537) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Декрістол D<sub>3</sub> (Dekristol D<sub>3</sub>)
Ціна в місті Київ
від 139,00 грн
Без рецепта
30 шт від 139,00 грн 30 шт від 328,35 грн 30 шт від 442,38 грн 1 шт від 283,19 грн 120 шт від 765,50 грн
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В наявності в 1169 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Декрістол D 3 інструкція із застосування

Характеристика

збалансований рівень вітаміну D має велике значення для здоров’я. Вітамін D є важливим не тільки для здоров’я кісток та м’язів, але має й багато інших позитивних ефектів для інших систем та органів тіла.
Вітамін D:

  • сприяє нормальній роботі імунної системи;
  • сприяє підтриманню кісток у нормальному стані;
  • сприяє нормальній роботі м’язів;
  • сприяє нормальному всмоктуванню/засвоєнню кальцію та фосфору;
  • сприяє нормалізації рівня кальцію в крові;
  • сприяє підтриманню зубів у нормальному стані;
  • бере участь у поділі клітин.

Вітамін D, який також називають холекальциферолом, організм людини може утворювати самостійно. Умовою для цього є потрапляння достатньої кількості ультрафіолетового світла на шкіру. Через це вітамін D часто називають просто «сонячним вітаміном».
Отже, для достатнього надходження вітаміну D в організм необхідне сонячне світло. Ультрафіолетовий спектр сонячного світла забезпечує перетворення провітаміну на його активну форму. Вітамін D являеться не просто класичним вітаміном, а D-гормоном, що регулює близько 2000 генів в організмі людини, впливаючи на імунну, репродуктивну, дихальну, кісткову та м’язову системи. В більш ніж 40 рiзних органах організму людини знайдено специфічні VDR-рецептори до вітаміну D.
Скільки сонячного світла потрібно. Необхідна тривалість щоденного перебування на сонці Е різною. Отримання достатньої кількості вітаміну D від сонячного проміння залежить від розташування країни, часу дня, пори року, кольору шкіри, віку, ваги, відсутності нанесення сонцезахисних кремів, масштабу відкритого тіла, відсутності мутацій у рецепторі до вітаміну D.
В наведеній нижче таблиці показано рекомендований час перебування на сонці:

 Тривалість сонячного опромінення при
Період пори рокутипі шкіри І/ІІ (колір шкіри від світлого до дуже світлого, світло-руде або світле волосся, блакитні або зелені очі)типі шкіри ІІІ (середній колір шкіри, темне волосся, карі очі)
Березень–травень10–20 хв15–25 хв
Червень–серпень5–10 хв10–15 хв
Вересень–жовтень10–20 хв15–25 хв


Ці показники стосуються полуденного періоду з 12:00 до 15:00. У період до або після полуденного періоду рекомендується подвоїти зазначений час. У цілому дії сонячного проміння слід піддавати щонайменше 25% поверхні тіла (джерело: Федеральний інститут оцінки ризиків, 2012 р., Німеччина).
Здатність організму самостійно утворювати вітамін D слабшає з віком. Через це особи похилого віку повинні приділяти особливу увагу тому, щоб досить часто перебувати на свіжому повітрі в літні місяці. При недостатньому самостійному виробленні або за відсутності самостійного вироблення вітаміну D організм потребує надходження підвищеної кількості цього вітаміну з їжею. Потреба в надходженні вітаміну D з їжею стає тим більшою, чим менше часу людина проводить під сонячним промінням. У зимовий час у наших широтах сонячного проміння, як правило, недостатньо для того, щоб у шкірі утворилася потрібна кількість вітаміну D. У цей час організм забезпечується вітаміном D за рахунок власних зроблених запасів.
Вітамін D має різнобічну дію. Знання про вітамін D за останні роки дуже поповнилися. Люди всіх вікових категорій відчули на собі, яку підтримку для м’язів i кісток забезпечує вітамін D. Зараз також зрозуміло і те, що вітамін D бере участь в інших процесах обміну речовин в організмі, а також виконує в організмі людини різноманітні функції. Вітамін D підтримує імунну систему та сприяє здоров’ю зубів, а також засвоєнню кальцію та фосфору й регулюванню рівня кальцію в крові. Це пояснюють тим, що практично всі клітини мають рецептори вітаміну D.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом!
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Рекомендації з вживання

Декрістол D3 1000 МО
Вживати по 2 краплі на добу під час їди.

РечовинаНа дві краплі
Вітамін D325 мкг (mcg) (1000 МО [IU])


Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декрістол D3 2000 МО. Дорослим та дітям віком старше 11 років вживати по 2 таблетки на добу, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини. Дітям віком 1–10 років вживати по 1 таблетці на добу, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини.

РечовинаНа одну таблетку
Вітамін D350 мкг (mcg) (2000 МО [IU])


Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декрістол D3 4000 МО. Дорослим та дітям віком старше 11 років вживати по 1 таблетці на добу, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини.

РечовинаНа одну таблетку
Вітамін D3100 мкг (mcg) (4000 МО [IU])


Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg); 4000 МО (IU) = 100 мкг (mcg).
Декрістол D3 5600 МО. Вживати по 1 таблетці на тиждень, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини.

РечовинаНа одну таблетку (норма споживання: 1 раз на тиждень)
Вітамін D3140 мкг (mcg) (5600 МО [IU])


Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg); 5600 МО (IU) = 140 мкг (mcg).

Умови зберігання

в недоступному для дітей місці.
Зберігати при температурі не вище 25 °С та у захищеному від вологи місці.

Декрістол D3 2000 МО
Декрістол D3 2000 МО таблетки, №30
від 139,00 грн
В наявності в 1169 аптеках
Ціни в аптеках
Декрістол D3 2000 МО
Декрістол D3 2000 МО таблетки, №30
від 139,00 грн
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