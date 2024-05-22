збалансований рівень вітаміну D має велике значення для здоров’я. Вітамін D є важливим не тільки для здоров’я кісток та м’язів, але має й багато інших позитивних ефектів для інших систем та органів тіла.

Вітамін D:

сприяє нормальній роботі імунної системи;

сприяє підтриманню кісток у нормальному стані;

сприяє нормальній роботі м’язів;

сприяє нормальному всмоктуванню/засвоєнню кальцію та фосфору;

сприяє нормалізації рівня кальцію в крові;

сприяє підтриманню зубів у нормальному стані;

бере участь у поділі клітин.

Вітамін D, який також називають холекальциферолом, організм людини може утворювати самостійно. Умовою для цього є потрапляння достатньої кількості ультрафіолетового світла на шкіру. Через це вітамін D часто називають просто «сонячним вітаміном».

Отже, для достатнього надходження вітаміну D в організм необхідне сонячне світло. Ультрафіолетовий спектр сонячного світла забезпечує перетворення провітаміну на його активну форму. Вітамін D являеться не просто класичним вітаміном, а D-гормоном, що регулює близько 2000 генів в організмі людини, впливаючи на імунну, репродуктивну, дихальну, кісткову та м’язову системи. В більш ніж 40 рiзних органах організму людини знайдено специфічні VDR-рецептори до вітаміну D.

Скільки сонячного світла потрібно. Необхідна тривалість щоденного перебування на сонці Е різною. Отримання достатньої кількості вітаміну D від сонячного проміння залежить від розташування країни, часу дня, пори року, кольору шкіри, віку, ваги, відсутності нанесення сонцезахисних кремів, масштабу відкритого тіла, відсутності мутацій у рецепторі до вітаміну D.

В наведеній нижче таблиці показано рекомендований час перебування на сонці:



Тривалість сонячного опромінення при Період пори року типі шкіри І/ІІ (колір шкіри від світлого до дуже світлого, світло-руде або світле волосся, блакитні або зелені очі) типі шкіри ІІІ (середній колір шкіри, темне волосся, карі очі) Березень–травень 10–20 хв 15–25 хв Червень–серпень 5–10 хв 10–15 хв Вересень–жовтень 10–20 хв 15–25 хв



Ці показники стосуються полуденного періоду з 12:00 до 15:00. У період до або після полуденного періоду рекомендується подвоїти зазначений час. У цілому дії сонячного проміння слід піддавати щонайменше 25% поверхні тіла (джерело: Федеральний інститут оцінки ризиків, 2012 р., Німеччина).

Здатність організму самостійно утворювати вітамін D слабшає з віком. Через це особи похилого віку повинні приділяти особливу увагу тому, щоб досить часто перебувати на свіжому повітрі в літні місяці. При недостатньому самостійному виробленні або за відсутності самостійного вироблення вітаміну D організм потребує надходження підвищеної кількості цього вітаміну з їжею. Потреба в надходженні вітаміну D з їжею стає тим більшою, чим менше часу людина проводить під сонячним промінням. У зимовий час у наших широтах сонячного проміння, як правило, недостатньо для того, щоб у шкірі утворилася потрібна кількість вітаміну D. У цей час організм забезпечується вітаміном D за рахунок власних зроблених запасів.

Вітамін D має різнобічну дію. Знання про вітамін D за останні роки дуже поповнилися. Люди всіх вікових категорій відчули на собі, яку підтримку для м’язів i кісток забезпечує вітамін D. Зараз також зрозуміло і те, що вітамін D бере участь в інших процесах обміну речовин в організмі, а також виконує в організмі людини різноманітні функції. Вітамін D підтримує імунну систему та сприяє здоров’ю зубів, а також засвоєнню кальцію та фосфору й регулюванню рівня кальцію в крові. Це пояснюють тим, що практично всі клітини мають рецептори вітаміну D.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом!

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.