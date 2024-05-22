Декрістол D3 (Dekristol D3) (330537) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Декрістол D 3 інструкція із застосування
Характеристика
збалансований рівень вітаміну D має велике значення для здоров’я. Вітамін D є важливим не тільки для здоров’я кісток та м’язів, але має й багато інших позитивних ефектів для інших систем та органів тіла.
Вітамін D:
- сприяє нормальній роботі імунної системи;
- сприяє підтриманню кісток у нормальному стані;
- сприяє нормальній роботі м’язів;
- сприяє нормальному всмоктуванню/засвоєнню кальцію та фосфору;
- сприяє нормалізації рівня кальцію в крові;
- сприяє підтриманню зубів у нормальному стані;
- бере участь у поділі клітин.
Вітамін D, який також називають холекальциферолом, організм людини може утворювати самостійно. Умовою для цього є потрапляння достатньої кількості ультрафіолетового світла на шкіру. Через це вітамін D часто називають просто «сонячним вітаміном».
Отже, для достатнього надходження вітаміну D в організм необхідне сонячне світло. Ультрафіолетовий спектр сонячного світла забезпечує перетворення провітаміну на його активну форму. Вітамін D являеться не просто класичним вітаміном, а D-гормоном, що регулює близько 2000 генів в організмі людини, впливаючи на імунну, репродуктивну, дихальну, кісткову та м’язову системи. В більш ніж 40 рiзних органах організму людини знайдено специфічні VDR-рецептори до вітаміну D.
Скільки сонячного світла потрібно. Необхідна тривалість щоденного перебування на сонці Е різною. Отримання достатньої кількості вітаміну D від сонячного проміння залежить від розташування країни, часу дня, пори року, кольору шкіри, віку, ваги, відсутності нанесення сонцезахисних кремів, масштабу відкритого тіла, відсутності мутацій у рецепторі до вітаміну D.
В наведеній нижче таблиці показано рекомендований час перебування на сонці:
|Тривалість сонячного опромінення при
|Період пори року
|типі шкіри І/ІІ (колір шкіри від світлого до дуже світлого, світло-руде або світле волосся, блакитні або зелені очі)
|типі шкіри ІІІ (середній колір шкіри, темне волосся, карі очі)
|Березень–травень
|10–20 хв
|15–25 хв
|Червень–серпень
|5–10 хв
|10–15 хв
|Вересень–жовтень
|10–20 хв
|15–25 хв
Ці показники стосуються полуденного періоду з 12:00 до 15:00. У період до або після полуденного періоду рекомендується подвоїти зазначений час. У цілому дії сонячного проміння слід піддавати щонайменше 25% поверхні тіла (джерело: Федеральний інститут оцінки ризиків, 2012 р., Німеччина).
Здатність організму самостійно утворювати вітамін D слабшає з віком. Через це особи похилого віку повинні приділяти особливу увагу тому, щоб досить часто перебувати на свіжому повітрі в літні місяці. При недостатньому самостійному виробленні або за відсутності самостійного вироблення вітаміну D організм потребує надходження підвищеної кількості цього вітаміну з їжею. Потреба в надходженні вітаміну D з їжею стає тим більшою, чим менше часу людина проводить під сонячним промінням. У зимовий час у наших широтах сонячного проміння, як правило, недостатньо для того, щоб у шкірі утворилася потрібна кількість вітаміну D. У цей час організм забезпечується вітаміном D за рахунок власних зроблених запасів.
Вітамін D має різнобічну дію. Знання про вітамін D за останні роки дуже поповнилися. Люди всіх вікових категорій відчули на собі, яку підтримку для м’язів i кісток забезпечує вітамін D. Зараз також зрозуміло і те, що вітамін D бере участь в інших процесах обміну речовин в організмі, а також виконує в організмі людини різноманітні функції. Вітамін D підтримує імунну систему та сприяє здоров’ю зубів, а також засвоєнню кальцію та фосфору й регулюванню рівня кальцію в крові. Це пояснюють тим, що практично всі клітини мають рецептори вітаміну D.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом!
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Рекомендації з вживання
Декрістол D3 1000 МО
Вживати по 2 краплі на добу під час їди.
|Речовина
|На дві краплі
|Вітамін D3
|25 мкг (mcg) (1000 МО [IU])
Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декрістол D3 2000 МО. Дорослим та дітям віком старше 11 років вживати по 2 таблетки на добу, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини. Дітям віком 1–10 років вживати по 1 таблетці на добу, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини.
|Речовина
|На одну таблетку
|Вітамін D3
|50 мкг (mcg) (2000 МО [IU])
Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декрістол D3 4000 МО. Дорослим та дітям віком старше 11 років вживати по 1 таблетці на добу, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини.
|Речовина
|На одну таблетку
|Вітамін D3
|100 мкг (mcg) (4000 МО [IU])
Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg); 4000 МО (IU) = 100 мкг (mcg).
Декрістол D3 5600 МО. Вживати по 1 таблетці на тиждень, під час їди, запиваючи великою кількістю рідини.
|Речовина
|На одну таблетку (норма споживання: 1 раз на тиждень)
|Вітамін D3
|140 мкг (mcg) (5600 МО [IU])
Для зазначення дозування вітаміну D іноді використовується одиниця «МО», тобто міжнародні одиниці, а іноді — одиниця «мкг», тобто мікрограми. Перерахунок здійснюється таким чином: 1 мкг (mcg) = 40 МО (IU); 1 МО (IU) = 0,025 мкг (mcg); 5600 МО (IU) = 140 мкг (mcg).
Умови зберігання
в недоступному для дітей місці.
Зберігати при температурі не вище 25 °С та у захищеному від вологи місці.