Київ
Про товар
Ціни
катетери аспіраційні
Катетер-відсмоктувач
3 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
Fr 16 з вакуум-контролем №1
Каммед
від
8,40
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
Fr 6 з вакуум-контролем №1
Каммед
від
7,63
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
Fr 8 з вакуум-контролем №1
Каммед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
Fr 16
Fr 6
Fr 8
Ціни в
Київ
від
7,63
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Каммед
Форма випуску
Fr 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери аспіраційні
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню