катетери аспіраційні

Катетер-відсмоктувач

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КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
Fr 16 з вакуум-контролем №1
Каммед
від 8,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
Fr 6 з вакуум-контролем №1
Каммед
від 7,63 грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ)
Fr 8 з вакуум-контролем №1
Каммед
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 7,63 грн
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Характеристики
Виробник
Каммед
Форма випуску
Fr 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби