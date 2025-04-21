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Катетер-відсмоктувач
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Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
316.0 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 16 №1
Каммед
23,93
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
349.1 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 6 №1
Каммед
11,90
Економія при броні:
-4,27 грн
7,63
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
354.9 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 6 №1
Каммед
15,77
Економія при броні:
-0,55 грн
15,22
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зарічне, вул. Фестивальна, 17
677.1 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 16 №1
Каммед
8,40
грн
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