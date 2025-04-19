Київ
Катетер-відсмоктувач

Катетер-відсмоктувач

Одеса (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
438.5 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 6 №1
Каммед
11,90
Економія при броні: -4,27 грн
7,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
443.5 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,19
Економія при броні: -0,97 грн
15,22 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
570.3 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 16 №1
Каммед
23,93 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зарічне, вул. Фестивальна, 17
678.6 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 16 №1
Каммед
8,40 грн
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