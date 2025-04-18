Київ
Катетер-відсмоктувач

Катетер-відсмоктувач

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 16 №1
Каммед
23,93 грн
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Предславинська, 9
410.3 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 6 №1
Каммед
11,90
Економія при броні: -4,27 грн
7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
414.0 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 6 №1
Каммед
16,19
Економія при броні: -0,97 грн
15,22 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Зарічне, вул. Фестивальна, 17
737.2 км
КАТЕТЕР-ВІДСМОКТУВАЧ ОРОТРАХЕАЛЬНИЙ (АСПІРАЦІЙНИЙ) Fr 16 №1
Каммед
8,40 грн
ГоловнаКошикОбране