Хедерал® Плющ (Hederal® Hedera Helix)
Хедерал Плющ інструкція із застосування
Склад
1 мл сиропу містить 7 мг плюща звичайного листя екстракту сухого (Hederae helicis e folium) (4–8:1), екстрагент: етанол 30%.
Допоміжні речовини: калію сорбат (Е 202); кислота лимонна, моногідрат (Е 330); ксантанова камедь (Е 415); ароматизатор лимонний; сорбітол рідкий, що не кристалізується (Е 420); вода очищена.
2,5 мл сиропу містять 0,963 г цукрозамінної речовини сорбіту = 0,080 хлібної одиниці.
Екстракт сухий листя плюща (4-8:1) - 7 мг/1 мл
Фармакологічні властивості
Хедерал Плющ — препарат рослинного походження, містить глікозидні сапоніни, що зумовлюють відхаркувальну, спазмолітичну, бронхолітичну, протизапальну та протимікробну дії. Основними компонентами сухого екстракту листя плюща є сапоніни тритерпену, головним чином гедеракозид C та альфа-гедерин.
Альфа-гедерин пригнічує ендоцитоз β2-адренергічних рецепторів, що збільшує активність β2-адренергічних клітин у слизовій оболонці бронхів та епітелії легенів. Це призводить до зниження внутрішньоклітинних рівнів кальцію в слизовій оболонці бронхів, що викликає розслаблення бронхів. Завдяки стимулюванню β2-адренергічних рецепторів альвеолярні епітеліальні клітини типу II утворюють більше сурфактанта. Таким чином, Хедерал® Плющ знижує в’язкість мокротиння, полегшує відхаркування та кашель.
Показання Хедерал Плющ
гострі запальні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем; симптоматичне лікування хронічних запальних захворювань бронхів.
Застосування Хедерал Плющ
сироп Хедерал® Плющ слід застосовувати вранці, вдень і ввечері. Препарат слід приймати незалежно від вживання їжі.
|Вікова група
|Дозування та кратність прийому
|Дорослі та діти від 10 років
|по 5—7,5 мл 3 рази на добу
|Діти віком від 6 до 10 років
|по 5 мл 3 рази на добу
|Діти віком від 2 до 6 років
|по 2,5 мл 3 рази на добу
Дозування здійснюють за допомогою мірного стаканчика, що додається.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. У легких випадках тривалість лікування становить 1 тиж. Для досягнення стійкого терапевтичного ефекту рекомендують продовжувати терапію ще 2–3 доби після поліпшення стану пацієнта.
Перед застосуванням необхідно ретельно збовтувати вміст флакона!
Якщо покращення стану пацієнта не настає, слід звернутися до лікаря щодо призначення подальшого лікування.
Діти. Протипоказаний дітям віком до 2 років через ризик погіршення дихальних симптомів.
Застосування препарату у дітей віком 2–4 роки потребує рекомендації лікаря.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь–яких компонентів препарату або до інших рослин родини Аралієвих. Дитячий вік до 2 років (через ризик погіршення дихальних симптомів).
Побічна дія
можливі алергічні реакції (переважно висипання, кропив’янка, набряк Квінке, свербіж), купероз, диспное, а також шлунково-кишкові розлади (включаючи нудоту, блювання, діарею, біль у животі).
У разі виникнення небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Особливості застосування
якщо турбує задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. З обережністю застосовувати пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка. Препарат не містить алкоголю, цукру та барвників. У разі встановленої непереносимості деяких цукрів слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб. Може чинити м’яку проносну дію.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному застосуванні препарату Хедерал® Плющ та інших лікарських засобів побічної дії не спостерігалося. Тому препарат можна застосовувати разом з іншими препаратами, наприклад з антибіотиками.
Не рекомендується без консультації лікаря одночасне застосування з протикашльовими препаратами, такими як кодеїн або декстрометорфан.
Передозування
симптоми: передозування може спровокувати нудоту, блювання, діарею, відчуття тривоги та збудження.
Лікування: симптоматичне.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.