фармакодинаміка. Екзодерил лак, лак для нігтів по 50 мг/мл, — це протигрибковий засіб для місцевого застосування. Аморолфін належить до нового класу хімічних сполук, його фунгіцидна дія полягає у зміні мембрани грибкової клітини, переважно завдяки впливу на біосинтез стеролів. Вміст ергостеролу зменшується і водночас відбувається накопичення атипових стеричних непласких стеролів.

Аморолфін — це антимікотик широкого спектра дії. Він високоактивний (МІК <2 мкг/мл) in vitro проти:

дерматофітів Trichophyton , Microsporum , Epidermophyton ;

, , ; дріжджів Candida , Cryptococcus , Malassezia ;

, , ; пліснявих грибів Hendersonula , Alternaria , Scopulariopsis , Scytalidium , Aspergillus ;

, , , , ; грибів родини Dematiaceae Cladosporium , Fonsecaea , Wangiella ;

, , ; диморфних грибів Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.

Бактерії, за винятком актиноміцетів, нечутливі до дії аморолфіну.

Фармакокінетика. Аморолфін, який входить до складу лаку для нігтів, проникає в нігтьову пластину та дифундує крізь неї й тому здатний ерадикувати гриби, що знаходяться в ложі нігтя і до яких важко дістатися. Системне всмоктування діючої речовини при такому нанесенні дуже низьке, її концентрація в плазмі крові залишається нижче межі виявлення навіть після року використання.