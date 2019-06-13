Екзодерил® Лак (Exoderil® Lacquer) (328338) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Екзодерил Лак інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Екзодерил лак, лак для нігтів по 50 мг/мл, — це протигрибковий засіб для місцевого застосування. Аморолфін належить до нового класу хімічних сполук, його фунгіцидна дія полягає у зміні мембрани грибкової клітини, переважно завдяки впливу на біосинтез стеролів. Вміст ергостеролу зменшується і водночас відбувається накопичення атипових стеричних непласких стеролів.
Аморолфін — це антимікотик широкого спектра дії. Він високоактивний (МІК <2 мкг/мл) in vitro проти:
- дерматофітів Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton;
- дріжджів Candida, Cryptococcus, Malassezia;
- пліснявих грибів Hendersonula, Alternaria, Scopulariopsis, Scytalidium, Aspergillus;
- грибів родини Dematiaceae Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella;
- диморфних грибів Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.
Бактерії, за винятком актиноміцетів, нечутливі до дії аморолфіну.
Фармакокінетика. Аморолфін, який входить до складу лаку для нігтів, проникає в нігтьову пластину та дифундує крізь неї й тому здатний ерадикувати гриби, що знаходяться в ложі нігтя і до яких важко дістатися. Системне всмоктування діючої речовини при такому нанесенні дуже низьке, її концентрація в плазмі крові залишається нижче межі виявлення навіть після року використання.
Показання Екзодерил Лак
лікування оніхомікозів без ураження матриксу (від легкого до помірного ступеня), спричинених дерматофітами, дріжджовими та пліснявими грибами.
Застосування Екзодерил Лак
лак для нігтів Екзодерил лак необхідно наносити на уражені нігті 1 або 2 рази на тиждень.
Слід наносити лак, сумлінно дотримуючись рекомендацій:
1. Перед першим нанесенням аморолфіну 5%, лаку для нігтів, дуже важливо, аби уражені ділянки нігтя (зокрема поверхня нігтя) були відшліфовані якомога ретельніше за допомогою спеціального скребка-пилочки для нігтів, що додається в комплекті. Потім поверхню слід очистити та знежирити за допомогою спиртової серветки. Перед повторним нанесенням аморолфіну 5% уражена ділянка нігтя повинна бути відшліфована знову, після чого ніготь слід очистити спиртовою серветкою.
Попередження: скребки-пилочки, які використовувалися для уражених нігтів, не повинні використовуватися для здорових нігтів.
2. Одним з багаторазових аплікаторів нанести лак на всю поверхню ураженого нігтя. Дати лаку висохнути протягом 3–5 хв. Після використання очистити аплікатор тією ж спиртовою серветкою, що й ніготь. Тримати пляшку щільно закритою.
Наносячи препарат на кожний ніготь, слід занурювати аплікатор у пляшку з лаком, не витираючи аплікатор з лаком об шийку пляшки.
Косметичний лак для нігтів можна наносити не раніше ніж через 10 хв після нанесення Екзодерил лаку.
Попередження: при роботі з органічними розчинами (розчинники, уайт-спірит) користуйтеся водонепроникними рукавичками, аби зберегти на нігтях лак.
Лікування слід продовжувати без перерв, поки ніготь не відновиться, а уражені ділянки не загояться. Тривалість лікування, як правило, становить 6 міс для нігтів на пальцях руки та 9 міс — для нігтів на пальцях ноги (це залежить головним чином від тяжкості інфекції, її локалізації та ступеня ураження нігтя).
У разі наявності також дермофітії стопи необхідно лікуватися відповідним протигрибковим кремом.
Протипоказання
гіперчутливість до аморолфіну або допоміжних речовин, що входять до складу препарату.
Побічна дія
небажані реакції на препарат виникають рідко. Можливі ураження нігтів (наприклад зміна забарвлення нігтів, ламкість, крихкість нігтів). Ці реакції також можуть бути зумовлені самим оніхомікозом.
З боку шкіри та підшкірних тканин: рідко (≥1/10 000, <1/1000) — ураження нігтів, зміна забарвлення нігтів, оніхоклазія (ламкість нігтів), оніхорексис (крихкість нігтів); дуже рідко (<1/10 000) — відчуття печіння шкіри; частота невідома (неможливо визначити на основі наявних даних) — еритема, свербіж, контактний дерматит, кропив’янка, пухирці.
З боку імунної системи: гіперчутливість (системна алергічна реакція)*
*Побічні реакції, про які повідомлено з моменту виходу препарату на ринок.
Особливості застосування
Екзодерил лак не слід наносити на шкіру навколо нігтя. Необхідно уникати потрапляння лаку в очі, вуха та на слизові оболонки.
Екзодерил лак слід з обережністю застосовувати у пацієнтів із захворюваннями, що роблять їх схильними до пошкоджень нігтів (розлади периферичного кровообігу, цукровий діабет та пригнічення імунітету), а також пацієнтів із дистрофією нігтів та серйозно пошкодженими нігтями (зруйновано більше 2/3 нігтьової пластини). У таких випадках слід розглянути можливість системного лікування.
Не використовувати накладні нігті під час застосування Екзодерил лак.
Під час роботи з органічними розчинниками слід користуватися непроникними рукавичками для запобігання розчиненню лаку. Косметичний лак для нігтів можна наносити не раніше ніж через 10 хв після нанесення Екзодерил лаку. Перед повторним застосуванням Екзодерил лаку необхідно обережно зняти косметичний лак для нігтів.
Після використання цього лікарського засобу може виникнути системна або місцева алергічна реакція. У такому разі слід негайно припинити застосування лаку та звернутися до лікаря за консультацією. Слід ретельно видалити препарат за допомогою засобу для зняття лаку. Лікарський засіб не можна застосовувати повторно.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Існують обмежені дані щодо застосування аморолфіну в період вагітності та годування груддю. Після виходу на ринок повідомлялося лише про невелику кількість вагітних, які використовували аморолфін для місцевого застосування, тому потенційний ризик невідомий. Дослідження на тваринах продемонстрували репродуктивну токсичність при застосуванні препарату у високих пероральних дозах.
Невідомо, чи проникає аморолфін у грудне молоко.
Екзодерил лак не слід застосовувати у період вагітності та годування груддю, за винятком випадків беззаперечної необхідності.
Діти. Через відсутність даних застосування Екзодерил® лаку пацієнтам віком до 18 років не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
доступні на сьогодні дані не вказують на наявність клінічно значущих взаємодій.
Передозування
можливі поодинокі випадки виникнення побічних реакцій. Можливі ураження нігтів, такі як зміна кольору нігтів, ламкість нігтів. Такі реакції можуть бути також пов’язані з оніхомікозом.
Після місцевого застосування Екзодерил лаку не очікується жодних системних ознак передозування. У разі випадкового перорального прийому необхідно провести відповідне симптоматичне лікування.
Умови зберігання
зберігати флакон щільно закупореним. Не потребує спеціальних умов зберігання. Термін придатності після відкриття флакона — 6 міс.
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я.