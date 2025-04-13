У випадках виникнення підвищеної чутливості при довготривалому застосуванні препарату слід припинити його застосування та звернутися за консультацією до лікаря щодо призначення відповідного лікування.

У деяких пацієнтів виразки слизової оболонки щік/глотки можуть бути зумовлені серйозними системними патологічними процесами. У зв’язку з цим пацієнти, у яких симптоми посилилися або не зменшилися протягом 3 діб, або у яких підвищилася температура тіла чи виникли інші симптоми, повинні звернутися за консультацією до лікаря.

Не рекомендується застосовувати бензидамін пацієнтам із підвищеною чутливістю до ацетилсаліцилової кислоти або до інших нестероїдних протизапальних препаратів.

Застосування препарату може спричинити бронхоспазм у пацієнтів, які страждають на бронхіальну астму, або у пацієнтів з бронхіальною астмою в анамнезі. Такі пацієнти повинні бути обов’язково про це попереджені.

Для спортсменів: застосування лікарських засобів, що містять етиловий спирт, може давати позитивний результат аналізу антидопінгового тесту, враховуючи межі, встановлені деякими спортивними федераціями.

Лікарський засіб містить до 10 об.% етанолу (алкоголю).

До складу препарату входить метилпарагідроксибензоат (метилпарабен), який може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені), а в окремих випадках — бронхоспазм.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не слід застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

При застосуванні у рекомендованих дозах лікарський засіб не чинить ніякого впливу на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами.