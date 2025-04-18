Харків (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
333,70
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
333,70
Економія при броні: -52,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Фарі Верде спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл контейнер 30 мл №1
Сперко Україна