Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR себіаклер очищуючий гель (SVR sebiaclear cleansing gel) SVR себіаклер очищуючий гель (SVR sebiaclear cleansing gel) (324955) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 455,97 грн Без рецепта 1 шт від 455,97 грн 1 шт від 640,00 грн В наявності в 33 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою