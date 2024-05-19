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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Київ (449236) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
760,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
714,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
760,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
770,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
713,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -24,87 грн
804,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -24,87 грн
804,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -24,87 грн
804,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
721,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
687,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -24,87 грн
804,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
678,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
735,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
706,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Всього: упаковка (1)
736,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
736,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
828,95
Економія: -24,87 грн
804,08 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (3)
738,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
744,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
737,42 грн