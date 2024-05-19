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SVR СЕБІАКЛЕР ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449235) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
504,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
514,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
481,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
490,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
512,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
549,50
Економія: -16,48 грн
533,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
525,49
Економія: -61,37 грн
464,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
543,30
Економія: -66,46 грн
476,84 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
514,35
Економія: -15,43 грн
498,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
549,50
Економія: -16,48 грн
533,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
530,73
Економія: -74,76 грн
455,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
510,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
487,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
487,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
549,50
Економія: -16,48 грн
533,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
490,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
487,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
514,35
Економія: -15,43 грн
498,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
482,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
493,26 грн