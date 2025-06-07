Засоби по догляду за шкірою рук

Крем для рук поживний Натуральний догляд (Nourishing hand cream Natural care)

КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
Ціни в Київ
від 31,15 грн
В 248 аптеках
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
90 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016