Київ
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Ціни
Засоби по догляду за шкірою рук
Крем для рук поживний Натуральний догляд (Nourishing hand cream Natural care)
Ціни в
Київ
від
31,15
грн
В 248 аптеках
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
90 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016
Ціни в
Київ
від
31,15
грн
В 248 аптеках
Знайти в аптеках
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