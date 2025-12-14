Київ
Про товар
Ціни
Крем для рук поживний Натуральний догляд (Nourishing hand cream Natural care)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,02
Економія при броні:
-1,48 грн
41,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,26
Економія при броні:
-2,57 грн
41,69
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
47,17
Економія при броні:
-2,24 грн
44,93
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
46,68
Економія при броні:
-1,75 грн
44,93
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
47,99
Економія при броні:
-3,06 грн
44,93
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
46,11
Економія при броні:
-2,73 грн
43,38
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
41,80
Економія при броні:
-2,38 грн
39,42
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,75
Економія при броні:
-3,06 грн
41,69
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,37
Економія при броні:
-2,83 грн
41,54
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
37,56
Економія при броні:
-2,40 грн
35,16
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,08
Економія при броні:
-2,54 грн
41,54
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,59
Економія при броні:
-1,69 грн
41,90
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,65
Економія при броні:
-1,96 грн
41,69
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
47,15
Економія при броні:
-2,22 грн
44,93
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,55
Економія при броні:
-2,86 грн
41,69
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
33,43
Економія при броні:
-1,49 грн
31,94
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
46,60
Економія при броні:
-1,67 грн
44,93
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
45,15
Економія при броні:
-1,77 грн
43,38
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,94
Економія при броні:
-1,71 грн
43,23
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,43
Економія при броні:
-1,89 грн
41,54
грн
