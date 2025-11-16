Київ
Крем для рук поживний Натуральний догляд (Nourishing hand cream Natural care)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
33,15
Економія при броні:
-1,21 грн
31,94
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
46,10
Економія при броні:
-2,87 грн
43,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,86
Економія при броні:
-2,17 грн
41,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,39
Економія при броні:
-1,85 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,23
Економія при броні:
-1,69 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
46,34
Економія при броні:
-2,96 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,82
Економія при броні:
-3,13 грн
41,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,26
Економія при броні:
-2,72 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,87
Економія при броні:
-2,33 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
45,48
Економія при броні:
-2,25 грн
43,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,83
Економія при броні:
-2,29 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
47,89
Економія при броні:
-2,96 грн
44,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
46,35
Економія при броні:
-2,97 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
45,82
Економія при броні:
-2,44 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,13
Економія при броні:
-2,59 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
45,92
Економія при броні:
-2,54 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
43,15
Економія при броні:
-1,61 грн
41,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,96
Економія при броні:
-1,58 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
47,96
Економія при броні:
-3,03 грн
44,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК ЖИВИЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
МНВО Біокон
44,38
Економія при броні:
-2,84 грн
41,54
грн
Забронювати
Показати більше
