Каша суха на зерновій основі вівсяна з персиком для дитячого харчування (Porridge dry cereal-based oatmeal with peach for baby food)
3 препарати
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КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "РИСОВА МОЛОЧНА З ГАРБУЗОМ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1Південний консервний завод дитячого харчування
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МУЛЬТИЗЛАКОВА 8 ЗЛАКІВ З ВІТАМІНАМИ ТА БІФІДОБАКТЕРІЯМИ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1Південний консервний завод дитячого харчування
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ВІВСЯНА З ПЕРСИКОМ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1Південний консервний завод дитячого харчування
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Південний консервний завод дитячого харчування
Умови продажу
Без рецепта
Вага
250 г