Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВітайф (Vitife) Вітайф (Vitife) (322188) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 281,04 грн Без рецепта 30 шт, 270 мг від 281,04 грн 30 шт, 320 мг від 322,29 грн В наявності в 164 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Бовіос Фарм Форма випуску Капсули Дозування 270 мг Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору