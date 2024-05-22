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Вітайф (Vitife) (322188) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітайф (Vitife)
Ціна в місті Київ
від 281,04 грн
Без рецепта
30 шт, 270 мг від 281,04 грн 30 шт, 320 мг від 322,29 грн
В наявності в 164 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
270 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору