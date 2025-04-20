Львів (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
501,52
Економія при броні: -32,87 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
488,70
Економія при броні: -75,20 грн
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
495,44
Економія при броні: -26,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
495,12
Економія при броні: -26,47 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
499,20
Економія при броні: -85,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
488,70
Економія при броні: -75,20 грн
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
325,96
Економія при броні: -50,16 грн
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
496,29
Економія при броні: -27,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
488,70
Економія при броні: -75,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
488,70
Економія при броні: -75,20 грн