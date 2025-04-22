Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
501,62
Економія при броні: -32,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
494,50
Економія при броні: -25,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
483,40
Економія при броні: -17,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Вітайф капсули 270 мг №30
Бовіос Фарм
490,90
Економія при броні: -64,90 грн
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
474,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вітайф капсули 320 мг №30
Бовіос Фарм
500,11
Економія при броні: -31,46 грн