Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториГрипофітол (Gripofitol) Грипофітол (Gripofitol) (321824) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 20,61 грн Без рецепта 20 шт від 20,61 грн В наявності в 64 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЗАТ "Ліктрави" Форма випуску Фіточай Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори