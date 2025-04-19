Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,14
Економія при броні: -5,59 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,88
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
5.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"