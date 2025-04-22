Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,99
Економія при броні: -5,53 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"