Київ (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,87
Економія при броні: -6,41 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,15
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,12
Економія при броні: -5,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,14
Економія при броні: -5,68 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,01
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Грипофітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"