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Вітавіт здоров'я (Vitavit health) (321760) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітавіт здоров'я (Vitavit health)
Ціна в місті Київ
від 148,96 грн
Без рецепта
36 шт від 148,96 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
36 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів