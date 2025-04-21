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Вітавіт здоров'я (Vitavit health)
Вітавіт здоров'я (Vitavit health)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
163,19
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
147,00
Економія при броні:
-10,00 грн
137,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
149,00
Економія при броні:
-10,00 грн
139,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
152,00
Економія при броні:
-18,00 грн
134,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
152,00
Економія при броні:
-18,00 грн
134,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
144,00
Економія при броні:
-10,00 грн
134,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
144,00
Економія при броні:
-10,00 грн
134,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
144,00
Економія при броні:
-10,00 грн
134,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
148,00
Економія при броні:
-10,00 грн
138,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
147,00
Економія при броні:
-10,00 грн
137,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
334.7 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
163,69
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
379.9 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
162,64
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
142,00
Економія при броні:
-2,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
402.0 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
148,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
167,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
167,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
406.1 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
154,94
грн
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