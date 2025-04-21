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Вітавіт здоров'я (Vitavit health)
Вітавіт здоров'я (Vitavit health)
Вінниця
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
41.0 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
163,69
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
192.9 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
154,94
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
167,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
167,60
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
142,00
Економія при броні:
-2,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
202.9 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
146,93
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
150,00
Економія при броні:
-10,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
142,00
Економія при броні:
-2,00 грн
140,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
151,00
Економія при броні:
-11,00 грн
140,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
222.8 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
163,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
278.1 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
149,00
Економія при броні:
-10,00 грн
139,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
314.7 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
163,49
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
349.7 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
163,19
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
385.7 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
147,00
Економія при броні:
-10,00 грн
137,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
449.7 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
148,00
Економія при броні:
-10,00 грн
138,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
484.3 км
ВІТАВІТ ЗДОРОВ'Я 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
147,00
Економія при броні:
-10,00 грн
137,00
грн
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