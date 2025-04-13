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Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Клімастоп (Klimastop)
Ціни в
Київ
від
240,54
грн
В 332 аптеках
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Характеристики
Виробник
Фармасі Лабораторіс
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Ціни в
Київ
від
240,54
грн
В 332 аптеках
Знайти в аптеках
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