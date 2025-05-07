Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
407,60
Економія при броні: -30,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
403,52
Економія при броні: -18,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
370,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
411,17
Економія при броні: -26,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
405,22
Економія при броні: -37,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
406,46
Економія при броні: -80,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
400,24
Економія при броні: -60,75 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
410,24
Економія при броні: -85,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн