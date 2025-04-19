Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
409,55
Економія при броні: -67,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
409,35
Економія при броні: -32,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
408,40
Економія при броні: -89,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
412,25
Економія при броні: -70,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
407,65
Економія при броні: -31,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
203,28
Економія при броні: -32,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
405,99
Економія при броні: -47,65 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
412,70
Економія при броні: -70,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
418,93
Економія при броні: -77,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
404,18
Економія при броні: -27,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
413,17
Економія при броні: -19,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
407,08
Економія при броні: -49,82 грн