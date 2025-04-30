Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
409,20
Економія при броні: -67,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
393,10
Економія при броні: -92,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
403,25
Економія при броні: -27,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
386,10
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
407,50
Економія при броні: -95,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
406,11
Економія при броні: -29,37 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
401,98
Економія при броні: -25,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
402,83
Економія при броні: -50,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
397,70
Економія при броні: -21,13 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
412,75
Економія при броні: -36,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Клімастоп таблетки №30
Євролек-Україна
413,40
Економія при броні: -54,30 грн