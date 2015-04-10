дієтична добавка може бути рекомендована як додаткове джерело D-глюкозаміну гідрохлориду, N-ацетил-D-глюкозаміну та кверцетину при хронічних процесах, що призводять до деструктивних змін хрящової тканини, обмеженій рухливості суглобів, підвищеному навантаженні на суглоби (надмірна маса тіла, заняття спортом та інші інтенсивні фізичні навантаження), травмах суглобів або сухожиль.

Глюкозамін бере участь у формуванні суглобового хряща, сухожиль, зв’язок та суглобової рідини. Його наявність необхідна для синтезу глікозаміногліканів (хондроїтину) та протеогліканів, які, в свою чергу, відповідають за пружність та витривалість суглобового хряща. Додаткове вживання глюкозаміну гальмує процеси руйнування хрящової тканини і захищає її від пошкодження.

N-ацетил-D-глюкозамін — метаболіт (похідний) глюкозаміну, бере участь в утворенні гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота — важливий компонент синовіальної суглобової рідини, склоподібного тіла ока, багатьох біологічних рідин, у великій кількості знаходиться в шкірі, забезпечуючи механічну міцність та пружність органів, еластичність їх сполучень. Завдяки властивості гіалуронової кислоти зв’язувати молекули води забезпечується в’язкість суглобової рідини, що, в свою чергу, зменшує тертя між суглобовими поверхнями, тим самим захищаючи їх від зносу і пошкоджень та сприяє амортизації рухів.

Одночасне застосування глюкозаміну та N-ацетил-D-глюкозаміну призводить до взаємного підвищення сумарного ефекту від дії цих компонентів та сприяє більш тривалому позитивному впливу при дегенеративно-дистрофічних процесах у суглобах або сухожиллях, обмеженій рухливості суглобів, менопаузі та похилому віці, створюючи оптимальні дієтологічні умови функціонування опорно-рухового апарату.

Кверцетин — біофлавоноїд, який як антиоксидант перехоплює руйнівні частки, відомі як вільні радикали, що запускають процес апоптозу (загибелі) клітин хрящової тканини. Кверцетин сприяє зменшенню запалення, оновленню кісткової тканини, попередженню ерозивно-виразкових уражень стравоходу шлунка та дванадцятипалої кишки, викликаних прийомом НПЗП.

Поєднання кверцетину з глюкозаміном та N-ацетил-D-глюкозаміном призводить до взаємного посилення їх протизапальних властивостей.

Глюквамін — комплексна дієтична добавка, яка сприяє зниженню інтенсивності запалення; сповільненню руйнування хряща; відновленню хрящової тканини; поліпшенню рухливості суглобів; зменшенню вираженості негативної дії НПЗП.

При тривалому використанні протизапальних та знеболювальних препаратів додаткове застосування Глюкваміну дозволяє запобігти розвитку метаболічного руйнування хряща.