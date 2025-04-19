Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Пекарська, 33
1.8 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
6.2 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
531,00
Економія при броні: -81,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 92
6.6 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.9 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
531,20
Економія при броні: -81,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
531,10
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Бурштин, вул. Калуська, 10
78.8 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Бережани, пл. Ринок, 8
79.4 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
510,80 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Броди, вул. Золота, 1
85.1 км
Глюквамін капсули банка №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
552,92
Економія при броні: -9,73 грн