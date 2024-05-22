БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА (BERES ANTIFRONT EXTRA) (321541) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 248,92 грн
Без рецепта
Виробник
Beres Pharmaceuticals Ltd
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА інструкція із застосування
Форма випуску
Капсули № 30, у полімерній банці, в картонній упаковці.
Склад
Екстракт кореня чаю мате парагвайського - 32 мг, екстракт кореня імбиря - 28,8 мг, екстракт кореня солодки - 18 мг, екстракт листя меліси - 12 мг.
Допоміжні речовини: маніт, мікрокристалічна целюлоза, діоксид кремнію, магнію стеарат.
від 248,92 грн
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули, №30
від 248,92 грн