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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА (BERES ANTIFRONT EXTRA) (321541) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА (BERES ANTIFRONT EXTRA)
Ціна в місті Київ
від 248,92 грн
Без рецепта
30 шт від 248,92 грн
В наявності в 481 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА інструкція із застосування

Форма випуску

Капсули № 30, у полімерній банці, в картонній упаковці.

Склад

Екстракт кореня чаю мате парагвайського - 32 мг, екстракт кореня імбиря - 28,8 мг, екстракт кореня солодки - 18 мг, екстракт листя меліси - 12 мг.

Допоміжні речовини: маніт, мікрокристалічна целюлоза, діоксид кремнію, магнію стеарат.

БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули, №30
від 248,92 грн
В наявності в 481 аптеці
Ціни в аптеках
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули, №30
від 248,92 грн
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