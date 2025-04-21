БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА (BERES ANTIFRONT EXTRA)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
485,92
Економія при броні: -87,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
486,98
Економія при броні: -20,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
494,53
Економія при броні: -85,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
491,38
Економія при броні: -131,57 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
495,22
Економія при броні: -135,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
486,20
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
486,06
Економія при броні: -76,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
491,07
Економія при броні: -24,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
486,92
Економія при броні: -126,81 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
468,10 грн