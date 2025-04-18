БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА (BERES ANTIFRONT EXTRA)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 490 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
501,50
Економія при броні: -63,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
489,58
Економія при броні: -118,64 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
492,10
Економія при броні: -85,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
486,00
Економія при броні: -48,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
482,72
Економія при броні: -80,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
496,09
Економія при броні: -124,91 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
509,14
Економія при броні: -15,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
465,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
465,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
487,75
Економія при броні: -106,94 грн