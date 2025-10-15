Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Лактен (Lacten)

Лактен капсули желатинові 250 мг №10
від 260,06 грн
Характеристики
Виробник
Lallemand Health Solutions
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули желатинові
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
10 шт.