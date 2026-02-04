Київ
Лактен (Lacten)
Лактен (Lacten)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
285,93
Економія при броні:
-18,13 грн
267,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
282,53
Економія при броні:
-14,73 грн
267,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
338,56
Економія при броні:
-10,16 грн
328,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
374,00
Економія при броні:
-83,54 грн
290,46
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
335,00
Економія при броні:
-74,94 грн
260,06
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 18:00
