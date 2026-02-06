Одеса
Лактен (Lacten)
Лактен (Lacten)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
281,65
Економія при броні:
-13,85 грн
267,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 16:00
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
0.6 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
299,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
304,60
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
1.0 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
1.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
1.2 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
1.3 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
1.3 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
1.4 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
295,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
2.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
2.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 19:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
2.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
357,20
Економія при броні:
-27,90 грн
329,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
3.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
281,78
Економія при броні:
-13,98 грн
267,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 10.02 після 15:00
