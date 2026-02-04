Львів
Лактен (Lacten)
Лактен (Lacten)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 06.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 17:00
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
349,40
Економія при броні:
-20,30 грн
329,10
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 06.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
0.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.9 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 06.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
357,20
Економія при броні:
-28,10 грн
329,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
314,82
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.1 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
314,82
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 36
1.3 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
357,20
Економія при броні:
-28,10 грн
329,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
1.4 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
314,82
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
1.4 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 06.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
1.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 06.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
1.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.5 км
Лактен капсули желатинові 250 мг №10
Lallemand Health Solutions
336,20
грн
Забрати 05.02 після 15:00
