Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуДетоксмаг (Detoxmag)

Детоксмаг (Detoxmag) (321348) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Детоксмаг (Detoxmag)
Ціна в місті Київ
від 55,80 грн
Без рецепта
1 шт від 55,80 грн
В наявності в 32 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму