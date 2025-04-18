Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
103,90
Економія при броні: -12,10 грн
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
17.1 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 57-Б
19.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
48.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
103,70
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
129.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
103,90
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
92,50
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
141.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,10
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 40
143.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,80
Економія при броні: -9,60 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
91,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
103,70
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
193.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
103,70
Економія при броні: -11,90 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
193.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
91,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
202.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
103,70
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74-А
223.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,80
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
224.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
224.7 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
249.0 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
87,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
94,00
Економія при броні: -11,00 грн