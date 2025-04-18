Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,30
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,80
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,30
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
6.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,30
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
6.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
7.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
127,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
127,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
9.1 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
127,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
9.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,30
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 16
10.1 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
102,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
127,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
10.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл №1
Екобіз
104,60
Економія при броні: -10,70 грн