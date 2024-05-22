Гепавал за рекомендацією лікаря вживають як дієтичну добавку до раціону харчування для відновлення рівня вмісту L-глутатіону ― важливого компонента систем антиоксидантного захисту та детоксикації організму:

при порушеннях функції печінки різного походження внаслідок накопичення вільних радикалів і перекисних сполук, проявів токсичної дії і неконтрольованого застосування лікарських засобів, отруєннях токсичними елементами, пестицидами, алкоголем, фотохімічними продуктами смогу;

при підвищених фізичних навантаженнях, зниженні функціональної активності антиоксидантної системи внаслідок старіння організму;

у зимово-весняний період при збідненості раціону харчування антиоксидантами (токоферолами, біофлавоноїдами, убіхіноном), а також при надмірному вживанні жирів та вуглеводів з одночасним зменшенням їх витрати;

внаслідок дії несприятливих фізичних факторів (радіаційне, електромагнітне і ультрафіолетове випромінювання).

Спосіб вживання і рекомендована добова доза: вживати дорослим незалежно від прийому їжі по 1–2 капсули на добу. Тривалість вживання ― 30 днів. При необхідності курс можна повторити. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.