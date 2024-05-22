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Гепавал® капсули (Hepaval® capsules) (321198) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепавал<sup>&reg;</sup> <I>капсули</I> (Hepaval<sup>&reg;</sup> <I>capsules</I>)
Ціна в місті Київ
від 572,03 грн
Без рецепта
30 шт, 250 мг від 572,03 грн
В наявності в 500 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Гепавал капсули інструкція із застосування

Рекомендації з вживання

Гепавал за рекомендацією лікаря вживають як дієтичну добавку до раціону харчування для відновлення рівня вмісту L-глутатіону ― важливого компонента систем антиоксидантного захисту та детоксикації організму:
при порушеннях функції печінки різного походження внаслідок накопичення вільних радикалів і перекисних сполук, проявів токсичної дії і неконтрольованого застосування лікарських засобів, отруєннях токсичними елементами, пестицидами, алкоголем, фотохімічними продуктами смогу;
при підвищених фізичних навантаженнях, зниженні функціональної активності антиоксидантної системи внаслідок старіння організму;
у зимово-весняний період при збідненості раціону харчування антиоксидантами (токоферолами, біофлавоноїдами, убіхіноном), а також при надмірному вживанні жирів та вуглеводів з одночасним зменшенням їх витрати;
внаслідок дії несприятливих фізичних факторів (радіаційне, електромагнітне і ультрафіолетове випромінювання).
Спосіб вживання і рекомендована добова доза: вживати дорослим незалежно від прийому їжі по 1–2 капсули на добу. Тривалість вживання ― 30 днів. При необхідності курс можна повторити. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, період вагітності та годування грудьми.

Умови зберігання

при температурі 4–25 °С в сухому, захищеному від світла місці.

Гепавал
Гепавал капсули 250 мг, №30
від 572,03 грн
В наявності в 500 аптеках
Ціни в аптеках
Гепавал
Гепавал капсули 250 мг, №30
від 572,03 грн
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