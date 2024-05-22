Гіалуронова кислота — один з найпопулярніших засобів для молодості шкіри. Поєднання двох видів гіалуронових кислот: високо- і низькомолекулярної, сприяє глибокому зволоженню шкіри, поліпшенню її тонусу і пружності. Після 25 років синтез гіалуронової кислоти в організмі поступово починає знижуватися.

Її нестача проявляється в нашому організмі по-різному. Перш за все, страждає зовнішній вигляд нашої шкіри, особливо обличчя. Гіалуронова кислота виконує дві найважливіші функції: підтримання об’єму і природне зволоження. Заповнюючи простір між волокнами колагену, які утворюють «каркас» нашої шкіри, гіалуронова кислота підтримує контур обличчя. Спроби відновити нормальний рівень вологості шкіри виключно за допомогою зовнішніх косметичних засобів не завжди бувають успішними, оскільки проблема криється саме в дефіциті гіалуронової кислоти всередині організму. Гіалуронова кислота зв’язує і утримує під шкірою вологу, сприяє синтезу колагену, оновлюючи шкіру. Гіалуронова кислота необхідна не лише шкірі. Це дуже важливий компонент синовіальної (внутрішньосуглобової) рідини і хряща. Хрящ відіграє роль амортизатора, зменшуючи тиск на кістки і забезпечуючи їх легке ковзання щодо один одного. Дефіцит гіалуронової кислоти також призводить до збільшення тертя в суглобі і його поступової деформації. Застосування гіалуронової кислоти у вигляді капсул або таблеток є одним з методів комплексного підходу до вирішення проблем вікових змін шкіри, волосся, суглобів, серцево-судинної системи, очей.