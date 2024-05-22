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Альфа-липоевая кислота (320973) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Альфа-липоевая кислота
Ціна в місті Київ
від 296,81 грн
Без рецепта
30 шт, 60 мг від 296,81 грн 60 шт, 1 г від 369,33 грн
В наявності в 332 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
60 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
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