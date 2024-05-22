Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обмінуАльфа-липоевая кислота Альфа-липоевая кислота (320973) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 296,81 грн Без рецепта 30 шт, 60 мг від 296,81 грн 60 шт, 1 г від 369,33 грн В наявності в 332 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Солгар Вітамін енд Херб Форма випуску Капсули Дозування 60 мг Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну 9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі